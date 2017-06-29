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Кибератака Полиция занимается 63 случаями, еще 115 рассматривает

Четверг, 29 июня 2017, 17:37
Кибератака Полиция занимается 63 случаями, еще 115 рассматривает

Национальная полиция открыла 63 уголовных производства по факту кибернетической атаки на корпоративные компьютерные сети и компьютерные сети государственных учреждений.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в эфире "5 канала", передают "Українські новини".

"На сегодня по 63 фактам начаты уголовные производства по статье 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, по 115 фактам сейчас решается вопрос об их правовой квалификации", – сообщил он.

По словам Тракало, за двое суток в Национальную полицию обратились более 1,5 тысячи юридических и физических лиц в связи с кибератакой.

При этом только 178 обратившихся написали официальные заявления. Из них 152 заявления поступили от представителей частного сектора и 26 – от государственных структур.

Остальные обратившиеся к правоохранителям ограничились просьбой о консультации.

Как известно, 27 июня компьютерный вирус Petya.A парализовал работу ряда государственных учреждений, банков, объектов инфраструктуры, правительства Украины.

Затем вирус Petya распространился и на другие страны. По данным Reuters, 28 июня он вызвал хаос в более чем 60 странах мира.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает Россию причастной к массовой кибератаке.

Служба безопасности Украины публиковала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

Темы: хакерывирусинтернеттехнологии
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