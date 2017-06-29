Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кібератака: Поліція займається 63 випадками, ще 115 розглядає

Четвер, 29 червня 2017, 17:37
Кібератака: Поліція займається 63 випадками, ще 115 розглядає

Національна поліція відкрила 63 кримінальні провадження за фактами кібернетичної атаки на корпоративні комп'ютерні мережі й комп'ютерні мережі державних установ.

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало в ефірі "5 каналу", передають "Українські новини".

"На сьогодні за 63 фактами початі кримінальні провадження за статтею 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, за 115 фактами зараз вирішується питання про їх правову кваліфікацію", – повідомив він.

За словами Тракала, за дві доби у Національну поліцію звернулися понад 1,5 тисячі юридичних і фізичних осіб у зв'язку з кібератакою.

При цьому тільки 178 з них написали офіційні заяви. З них 152 заяви надійшли від представників приватного сектору і 26 – від державних структур.

Інші, хто звернулися до правоохоронців, обмежилися проханням про консультацію.

Як відомо, 27 червня комп’ютерний вірус Petya.A паралізував роботу низки державних установ, банків, об'єктів інфраструктури, уряду України.

Потім вірус Petyа поширився й на інші країни. За даними Reuters, 28 червня він спричинив хаос у понад 60 країнах світу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає Росію причетною до масової кібератаки.

Служба безпеки Україна публікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

Теми: хакеривірусінтернеттехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
хакери
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: