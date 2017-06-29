Кібератака: Поліція займається 63 випадками, ще 115 розглядає

Національна поліція відкрила 63 кримінальні провадження за фактами кібернетичної атаки на корпоративні комп'ютерні мережі й комп'ютерні мережі державних установ.

Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало в ефірі "5 каналу", передають "Українські новини".

"На сьогодні за 63 фактами початі кримінальні провадження за статтею 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, за 115 фактами зараз вирішується питання про їх правову кваліфікацію", – повідомив він.

За словами Тракала, за дві доби у Національну поліцію звернулися понад 1,5 тисячі юридичних і фізичних осіб у зв'язку з кібератакою.

При цьому тільки 178 з них написали офіційні заяви. З них 152 заяви надійшли від представників приватного сектору і 26 – від державних структур.

Інші, хто звернулися до правоохоронців, обмежилися проханням про консультацію.

Як відомо, 27 червня комп’ютерний вірус Petya.A паралізував роботу низки державних установ, банків, об'єктів інфраструктури, уряду України.

Потім вірус Petyа поширився й на інші країни. За даними Reuters, 28 червня він спричинив хаос у понад 60 країнах світу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає Росію причетною до масової кібератаки.

Служба безпеки Україна публікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.