Трамп может посетить Лондон после теракта

В Белом доме обсуждается возможная поездка президента США Дональда Трампа в Лондон, чтобы "проявить солидарность" после теракта.

Об этом пишет The Independent.

"Существует определенная дискуссия среди помощников президента о возможной поездке в Лондон в конце недели, чтобы продемонстрировать солидарность с лондонским народом против терроризма", - заявил корреспондент ABC News Джон Карл.

При этом отмечается, что обсуждение визита в Лондон ведется на "начальном" уровне.

Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы.

21 пострадавший находится в критическом состоянии.

Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек.

Это уже третий теракт в Великобритании менее, чем за три месяца.