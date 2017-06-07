В Кабмине появится уполномоченный по гендерной политике
Кабинет министров Украины ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Поздравляю нас всех! Мы же приняли сегодня на правительстве постановление о введении правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики", - написала она.
"У нас много планов и с министерствами, и с нашими международными партнерами и общественными организациями. Поэтому - к действиям", - добавила Климпуш-Цинцадзе.
Сама вице-премьер добавила, что уполномоченный будет ответственен за координацию гендерной политики государственных органов.
Соответствующая штатная единица будет выделена путем перераспределения в рамках Секретариата Кабинета министров.
Украинская правда