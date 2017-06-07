Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кабмине появится уполномоченный по гендерной политике

Среда, 7 июня 2017, 13:57

Кабинет министров Украины ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Поздравляю нас всех! Мы же приняли сегодня на правительстве постановление о введении правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики", - написала она.

"У нас много планов и с министерствами, и с нашими международными партнерами и общественными организациями. Поэтому - к действиям", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Сама вице-премьер добавила, что уполномоченный будет ответственен за координацию гендерной политики государственных органов.

Соответствующая штатная единица будет выделена путем перераспределения в рамках Секретариата Кабинета министров.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровЕвропаправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Кабинет министров
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: