В Кабмине появится уполномоченный по гендерной политике

Кабинет министров Украины ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Поздравляю нас всех! Мы же приняли сегодня на правительстве постановление о введении правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики", - написала она.

"У нас много планов и с министерствами, и с нашими международными партнерами и общественными организациями. Поэтому - к действиям", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Сама вице-премьер добавила, что уполномоченный будет ответственен за координацию гендерной политики государственных органов.

Соответствующая штатная единица будет выделена путем перераспределения в рамках Секретариата Кабинета министров.

Украинская правда