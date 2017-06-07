Апелляционный суд арестовал экс-налоговиков Циркуна и Криволапова

Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения в отношении экс-главы Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения для подозреваемого, назначив содержание под стражей на 60 дней - до 22 июля 2017 года, и альтернативную меру пресечения - залог в размере 15 млн грн.

Кроме того, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-начальнику Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрею Криволапову.

Криволапову назначили новую меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 21 июля 2017 года и определили альтернативную меру пресечения - залог в размере 4,8 млн грн.

Как известно, ранее Печерский райсуд Киева отпустил Циркуна из-под стражи под личное обязательство, Криволапову была избрана такая же мера пресечения.

24 мая 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой службы.

Украинская правда