Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О рынке электроэнергии".

Он это сделал во время выступления в четверг в городе Украинка под Киевом.

"Сегодня здесь, а не в кабинете, вместе с вами я принял решение о подписании этого закона и о начале процесса создания рынка электроэнергии", - заявил глава государства, обращаясь к работникам Трипольской ТЭС, расположенной в Украинке.

Он отметил, что благодаря этому закону Украина войдет в общую энергетическую систему Евросоюза, будут введены биржи электроэнергии и украинские ТЭС смогут получить справедливую цену за свой продукт.

"Рынок, прозрачный и эффективный, будет определять цену и побеждать будет тот, кто наиболее эффективно работает", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада поддержала этот закон 277 голосами депутатов.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электроэнергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей и поставкой э/э.

Украинская правда