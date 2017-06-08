Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У экс-налоговика из Киева изъяли 50 млрд долларов Зимбабве

Четверг, 8 июня 2017, 14:08

Правоохранители изъяли 50 млрд долларов Зимбабве при задержании экс-начальника налоговой инспекции Шевченковского района Киева Виктора Башука.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на определение суда от 1 июня.

Суд частично удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и наложил арест на некоторое имущество бывшего чиновника, изъятое при задержании 24 мая.

В частности, арестованы золотые кольцо, крестик и цепочка, 6 тысяч гривен, 102 доллара США, купюра в 50 млрд долларов Зимбабве, валюта ОАЭ в сумме 560 дирхам, 3 евро, стартовый пакет мобильного оператора с SIM-картой, карта Укргазбанка, фотография, кошелек, ключ от индивидуального банковского сейфа и сумка.

При этом суд отказался арестовать дисконтные карточки ресторанов и магазинов и служебное удостоверение.

Как сообщалось, 24 мая в 15 регионах Украины прошла крупная антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков. В результате были задержаны 23 экс-налоговика.

Среди них был и Виктор Башук. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

Как известно, в Зимбабве произошла безумная инфляция, в результате чего даже миллиарды долларов этой страны ничего не стоят. Местное население пытается рассчитываться долларами США или рандами ЮАР.

Темы: налогисудчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
налоги
Экономические новости 30 июня: Рада возвращает довоенные налоги
МВФ согласился предоставить дополнительное время на отмену в Украине 2% "упрощенки"
ВР приняла закон об электронной акцизной марки и перенесла дату введения на два года
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый шахед за 9 км: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: