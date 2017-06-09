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Банда экс-"беркутовцев" и полицейских грабила состоятельных украинцев - СБУ

Пятница, 9 июня 2017, 11:39

В Запорожье сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали шесть участников организованной группировки из действующих и бывших полицейских, которые занимались разбойными нападениями.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в бандформирование входили бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" и действующие сотрудники полиции.

Злоумышленники получали от информаторов данные о получении гражданами больших сумм наличности. После чего в форме являлись по месту проживания жителей Запорожья и, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой, отбирали имущество и деньги.

 

Оперативники спецслужбы задержали трех бандитов во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца, где они планировали завладеть сотней тысяч гривен.

 

В СБУ отмечают, что имеют доказательства причастности группировки к ряду разбойных нападений.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Всех шестеро злоумышленников задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им объявлено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос о переквалификации преступных действий в статью 257 - "бандитизм".

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Темы: СБУкриминал
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