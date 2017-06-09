Аваков объяснил большие очереди за биопаспортами и дал совет

В ожидании введения безвизового режима с Европой украинцы получают ежедневно по 20,5-21 тысячу биометрических зарубежных паспортов.



Об этом на встрече с журналистами в Херсоне 9 июня заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает "Укринформ".



"У нас ежедневно выдается сейчас 20,5-21 тыс. биометрических паспортов. Это абсолютные рекорды. Так устроен наш человек, он все делает в последний момент и как в последний раз. Поэтому везде большие очереди", – отметил министр.



Он выразил надежду, что после координационного совета, который проведет в понедельник-вторник премьер-министр Владимир Гройсман, удастся увеличить мощности для печати паспортов.



Аваков также порекомендовал украинцам не спешить: выдача биометрических загранпаспортов будет продолжаться и после 11 июня.

По свидетельству корреспондента УП, в ремя ожидания подачи документов составляет около 2,5-3 часов. мария жартовская

Как сообщалось, 18 мая 2017 глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк уверял, что ситуация с выдачей биометрических паспортов для выезда за границу в целом контролируемая и прогнозировал, что ажиотаж на биометрические паспорта "спадет через несколько недель".

Как известно, украинцы с 11 июня 2017 года смогут ездить в страны Евросоюза без виз. Для этого нужно иметь биометрический паспорт для выезда за границу.