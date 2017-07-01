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Сутки в АТО: 35 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, 9 пострадали

Суббота, 1 июля 2017, 07:37

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО открывали огонь по украинским силам 35 раз, в том числе из запрещенного оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения и шестеро – боевые травмы.

На Приморском направлении под вечер было зафиксировано относительное обострение.

"Прежде всего, боевики активизировались в западном пригороде временно оккупированного Донецка. Том они достаточно интенсивно обстреливали наши опорные пункты на подступах к Красногоровке и Марьинке. При этом, оккупанты использовали почти весь спектр имеющегося у них вооружения: от стрелкового оружия и гранатометов, до БМП, минометов различных калибров и ствольной артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

При этом в ходе этих обстрелов несколько боеприпасов попали по жилым кварталам Марьинки. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Также под минометный огонь террористов попали украинские опорные пункты вблизи Широкино и Водяного. Кроме того, в районе Гнутово и Лебединского сепаратисты  били из разнообразного пехотного вооружения.

На Донецком направлении самой напряженной ситуация была вблизи Авдеевки и Каменки, где боевики систематически били из стрелкового оружия, гранатометов, 120 мм и 82 мм минометов, противотанковых ракетных комплексов. В районе Каменки огонь также вели танки.

Украинские силы в Зайцево террористы обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также минометов калибров 120 и 82 мм, боевики били по силам АТО возле Луганского.

На Луганском направлении была относительная тишина. Только в районе Новоалександровки по украинским военным открывал огонь снайпер.

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
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