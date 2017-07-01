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Доба в АТО: 35 обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув, 9 постраждали

Субота, 1 липня 2017, 07:37

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО відкривали вогонь по українських силах 35 разів, в тому числі з забороненої зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення і шестеро - бойові травми.

На Приморському напрямку під вечір було зафіксовано відносне загострення.

"Насамперед, бойовики активізувались у західному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Том вони досить інтенсивно обстрілювали наші опорні пункти на підступах до Красногорівки та Мар'їнки. При цьому, окупанти використовували майже весь спектр наявного у них озброєння: від стрілецької зброї та гранатометів, до БМП, мінометів різних калібрів і ствольної артилерії калібру 122 мм", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ході цих обстрілів кілька боєприпасів влучили у житлові квартали Мар'їнки. За попередньою інформацією, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Також під мінометний вогонь терористів потрапили українські опорні пункти поблизу Широкиного і Водяного. Крім того, в районі Гнутового і Лебединського сепаратисти били з різноманітного піхотного озброєння.

На Донецькому напрямку найбільш напруженою ситуація була поблизу Авдіївки і Кам'янки, де бойовики систематично били зі стрілецької зброї, гранатометів, 120 мм і 82 мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів. В районі Кам'янки вогонь також вели танки.

Українські сили в Зайцевому терористи обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойовики били по силах АТО біля Луганського.

На Луганському напрямку була відносна тиша. Тільки в районі Новоалександрівки по українським військовим відкривав вогонь снайпер.

"Українська правда" в Threads

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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