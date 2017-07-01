В Германии зарегистрировано рекордное количество иностранцев

В Германии в 2016 году проживало более 10 миллионов человек, являющихся гражданами других государств.

Об этом сообщили в немецком статистическом ведомстве, сообщает Deutsche Welle.

Нынешний показатель на 1,9 миллиона человек (или 23%) выше зарегистрированного два года назад - в 2014 году. Этот уровень является рекордным за всю историю Германии, отметили в статистическом ведомстве.

При этом граждане государств, не являющихся членами Европейского Союза, составляют большинство среди иностранцев, проживающих в Германии. Их количество составляет 5,8 миллиона человек. Среди них - 520 тысяч граждан Сирии, более 138 тысяч граждан Ирака и более 178 тысяч граждан Афганистана, которые прибыли в ФРГ с начала 2015 года.

До сих пор уточняются данные по общей численности населения Германии в 2016 году, однако, по предварительным подсчетам, эта цифра составит около 83 миллионов человек.

Европейская правда