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В Германии зарегистрировано рекордное количество иностранцев

Суббота, 1 июля 2017, 13:24

В Германии в 2016 году проживало более 10 миллионов человек, являющихся гражданами других государств.

Об этом сообщили в немецком статистическом ведомстве, сообщает Deutsche Welle.

Нынешний показатель на 1,9 миллиона человек (или 23%) выше зарегистрированного два года назад - в 2014 году. Этот уровень является рекордным за всю историю Германии, отметили в статистическом ведомстве.

При этом граждане государств, не являющихся членами Европейского Союза, составляют большинство среди иностранцев, проживающих в Германии. Их количество составляет 5,8 миллиона человек. Среди них - 520 тысяч граждан Сирии, более 138 тысяч граждан Ирака и более 178 тысяч граждан Афганистана, которые прибыли в ФРГ с начала 2015 года.

До сих пор уточняются данные по общей численности населения Германии в 2016 году, однако, по предварительным подсчетам, эта цифра составит около 83 миллионов человек.

Европейская правда

Темы: Германиямиграция
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