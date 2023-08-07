Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия расширила госгарантии для инвестиций в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 21:59

Федеральное министерство экономики Германии объявило о расширении программы государственных инвестиционных гарантий для немецких предприятий, которые решат вложить средства в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министерства

Детали: Решение Минэкономики ФРГ предусматривает, что немецкое правительство отныне будет покрывать не только имущественные убытки вплоть до полной потери инвестиций, но и конвертационные и трансферные риски по выплате процентов по инвестиционно подобным кредитам.

"Речь идет о долгосрочных кредитах, которые немецкие компании часто используют в дополнение к обычному участию в капитале для финансирования украинских дочерних предприятий", – поясняется в сообщении.

Реклама:

Кроме того, немецкое правительство как минимум до 2025 года не будет взимать плату за подачу заявки о гарантиях для инвестиций в Украину. По украинским гарантиям немецкие предприятия будут платить только ежегодный сбор за предоставление гарантии.

Расширение инвестиционных гарантий стало возможным благодаря тому, что Национальный банк Украины снял определенные ограничения на переводы и обмен валюты по просьбе немецкой стороны.

По данным Минэкономики ФРГ, сейчас в Украине действуют инвестиционные гарантии для 14 предприятий с общим объемом покрытия 280 миллионов евро, не считая заявок, которые сейчас находятся на рассмотрении.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, впервые о гарантиях для немецких компаний, которые будут инвестировать в Украину во время войны, объявил министр экономики Германии Роберт Габек во время визита в Украину в начале апреля.

Читайте также: Гарантии для инвесторов: что поможет Украине привлечь средства для восстановления.

Темы: УкраинаГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Украина
В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира", есть спорные моменты
США уже помогли Украине более чем на 66 млрд долларов - СМИ
War Speeches. Россия не держит удар, но еще хочет победить
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: