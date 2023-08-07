Германия расширила госгарантии для инвестиций в Украину

Федеральное министерство экономики Германии объявило о расширении программы государственных инвестиционных гарантий для немецких предприятий, которые решат вложить средства в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение министерства

Детали: Решение Минэкономики ФРГ предусматривает, что немецкое правительство отныне будет покрывать не только имущественные убытки вплоть до полной потери инвестиций, но и конвертационные и трансферные риски по выплате процентов по инвестиционно подобным кредитам.

"Речь идет о долгосрочных кредитах, которые немецкие компании часто используют в дополнение к обычному участию в капитале для финансирования украинских дочерних предприятий", – поясняется в сообщении.

Кроме того, немецкое правительство как минимум до 2025 года не будет взимать плату за подачу заявки о гарантиях для инвестиций в Украину. По украинским гарантиям немецкие предприятия будут платить только ежегодный сбор за предоставление гарантии.

Расширение инвестиционных гарантий стало возможным благодаря тому, что Национальный банк Украины снял определенные ограничения на переводы и обмен валюты по просьбе немецкой стороны.

По данным Минэкономики ФРГ, сейчас в Украине действуют инвестиционные гарантии для 14 предприятий с общим объемом покрытия 280 миллионов евро, не считая заявок, которые сейчас находятся на рассмотрении.

Напомним, впервые о гарантиях для немецких компаний, которые будут инвестировать в Украину во время войны, объявил министр экономики Германии Роберт Габек во время визита в Украину в начале апреля.

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