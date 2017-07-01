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На Николаевщине из-за масштабного ДТП с грузовиками перекрыли движение, есть жертвы

Суббота, 1 июля 2017, 21:07

В Николаевской области в результате ДТП с участием зерновоза один человек погиб, двое травмированы, движение на дороге "Ульяновка - Николаев" на несколько часов было перекрыто.

Об этом сообщили облуправлении Нацполиции Николаевской области.

По данным полиции, авария произошла около 4:00 1 июля на 78 км автодороги Ульяновка - Николаев.

"В районе с. Мигия Первомайского района водитель автомобиля КамАЗ по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил боковое столкновение с автомобилем Scania, после чего продолжил движение, допустив опрокидывание транспортного средства на левую сторону и столкновения с еще одним КамАЗом", - сообщили в полиции. В результате ДТП на дорогу высыпалось зерно.

Кроме того автомобиль Scania также продолжил движение и допустил боковое столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz 811.

Водитель Scania от полученных телесных повреждений погиб на месте, водители обоих КамАЗов были травмированы.

 
 
фото - УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ НИКОЛАЕВСКОй ОБЛАСТИ

На некоторое время после ДТП на автодороге Р-06 Ульяновка - Николаев полностью перекрыли движение, в районе места ДТП было организовано реверсивное движение для легковых автомобилей.

Темы: Николаевская областьаварияжертвы
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