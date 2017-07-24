Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 24 июля на Украинской правде.

О Розенблате. Народный депутат Борислав Розенблат говорит, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

О Полякове. Нардеп Максим Поляков утверждает, что правоохранительные органы еще не предпринимали попыток надеть на него электронный браслет слежения.

Позже стало известно, что Поляков не явился в субботу в областное отделение полиции Черкасской области для надевания электронного браслета.

Все закончилось тем, что адвокаты Полякова заявили, что их подзащитный не собирается надевать и носить электронный браслет слежения.

О телефонном разговоре Порошенко с "нормандской четверкой". Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре в "нормандском формате" назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.

Об ОРДЛО. Боевики отдельных районов Донецкой области начали использовать мобильные четырехствольные реактивные системы залпового огня, разработанные в 2015 году.

О Беларуси и ОРДЛО. Товары из Беларуси массово отправляются в оккупированные Донецк и Луганск, а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков.

Об облэнерго. Фонд государственного имущества 24 июля объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций 8 энергетических компаний.

О теракте в Кабуле. Число погибших от взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в столице Афганистана Кабуле возросло до 35 человек.

Об РФ. "Российская Федерация вольна изменить конфигурацию Вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по поводу усиления военного присутствия РФ на границе с Украиной.