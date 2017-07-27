Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 27 июля на Украинской правде.

О Саакашвили. Президент Петр Порошенко лишил Михэила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Защита Саакашвили обжалует лишение его украинского гражданства.

Кроме того, стало известно, почему ГПУ не выдала Грузии Саакашвили раньше. Так, ГПУ в марте 2015 года отказала Грузии в выдаче Саакашвили, потому что видела в делах против него преследование за политические убеждения.

О НАБУ и ГПУ. Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по "многочисленным фактам уголовных правонарушений руководства и служащих Национального антикоррупционного бюро".

О Полякове. Народный депутат "Народного фронта" Максим Поляков снова отказался надеть электронный браслет слежения.

О Черновецком. Прокуратура Грузии заявляет, что не получала от Украины требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне.

О Зейтуллаеве. Верховный суд России рассмотрел апелляцию гражданина Украины Руслана Зейтуллаева и оставил его за решеткой, увеличив срок заключения с 12 лет до 15.

О Трампе. Президент США Дональд Трамп может наложить вето на российский санкционный законопроект, но лишь для того, чтобы сделать его более жестким.