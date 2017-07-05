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Спецоперация в Италии: полиция задержала более 100 мафиози

Среда, 5 июля 2017, 08:35

На юге Италии полиция проводит спецоперацию по борьбе с мафией, в результате которой были задержаны 116 членов мафиозных структур.

Об этом сообщает La Republica.

Члены 24 мафиозных кланов, в том числе Ндрангеты и Коза Ностры, оказались под арестом.

В спецоперации принимали участие более тысячи полицейских, на поиск укрытий мафии брошены специальные силы.

В провинции Апулия задержали 27 человек. Среди них оказались мэры двух городов – мэр Аветрана (провинция Апулия) Антонио Мина и мэр Эркье Джузеппе Маргерита (провинция Салерно).

Кроме того, еще 54 человека, которых подозревают в связях с группировкой одного из главарей Коза Ностры Бенедетто Сантапаола, задержаны в провинции Катания.

Ордера на задержание, выданные итальянскими судами, касаются таких преступлений, как вымогательство, взяточничество, воровство, отмывание денег, нападения на людей, незаконное хранение огнестрельного оружия и наркоторговля.

Укринформ

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Темы: Италия
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