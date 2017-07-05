В РФ заявили, что "занимаются судьбой" задержанного на Донбассе россиянина

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что их посольство в Украине занимается вопросом задержания в Луганской области российского военного Виктора Агеева.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "РИА Новости".

"Российское посольство на Украине активным образом занимается судьбой российского гражданина", — сказала она журналистам.

Как уверяет российское информагентство, оно получило от луганских боевиков информацию, что Агеев якобы добровольно вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

Как стало известно 25 июня, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области.

При этом Минобороны РФ заявило, что Агеев уже уволился в запас и на службу по контракту не поступал. Там признали, что он действительно служил в вооруженных силах России, но это было в прошлом году.

Сейчас Агеев, который воевал на Донбассе на стороне боевиков ОРЛО, находится в СИЗО Старобельска Луганской области, его подозревают в терроризме.

Следует отметить, что каждый раз, когда на Донбассе задерживают военных из РФ, российская сторона уверяет, что они не служат в их армии и вступили в ряды боевиков добровольно.