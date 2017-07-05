Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ заявили, что "занимаются судьбой" задержанного на Донбассе россиянина

Среда, 5 июля 2017, 11:54

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что их посольство в Украине занимается вопросом задержания в Луганской области российского военного Виктора Агеева.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "РИА Новости".

"Российское посольство на Украине активным образом занимается судьбой российского гражданина", — сказала она журналистам.

Как уверяет российское информагентство, оно получило от луганских боевиков информацию, что Агеев якобы добровольно вступил в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

Как стало известно 25 июня, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области.

При этом Минобороны РФ заявило, что Агеев уже уволился в запас и на службу по контракту не поступал. Там признали, что он действительно служил в вооруженных силах России, но это было в прошлом году.

Сейчас Агеев, который воевал на Донбассе на стороне боевиков ОРЛО, находится в СИЗО Старобельска Луганской области, его подозревают в терроризме.

Следует отметить, что каждый раз, когда на Донбассе задерживают военных из РФ, российская сторона уверяет, что они не служат в их армии и вступили в ряды боевиков добровольно.

Темы: ДонбассАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Все новости...
Реклама: