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Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского

Александр ШумилинСреда, 2 августа 2023, 19:36
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
Фото: Генштаб

Оккупационные войска России продолжают неудачные попытки вернуть себе позиции вблизи Старомайорского, однако не имеют успехов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Враг совершил неудачные попытки восстановить потерянное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного".

Детали: Российская армия совершила неудачные попытки восстановить потерянные позиции около Старомайорского и Урожайного. Под артиллерийский огонь попали 10 населенных пунктов, включая Угледар, Водяное, Благодатное и Сторожевое в Донецкой области. В районе Старомайорского Россия нанесла авиационный удар.

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Предыстория: 

  • 27 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили от российских захватчиков село Старомайорское в Донецкой области.
  • Заместитель министра обороны Аанна Маляр также сообщила о деоккупации Старомайорского. "Старомайорское Донецкой области - освобождено. В настоящее время наши защитники продолжают зачищать населенный пункт", - написала она в Telegram.

Темы: РосcияДонбассвойна
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