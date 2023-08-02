Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского

Оккупационные войска России продолжают неудачные попытки вернуть себе позиции вблизи Старомайорского, однако не имеют успехов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Враг совершил неудачные попытки восстановить потерянное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного".

Детали: Российская армия совершила неудачные попытки восстановить потерянные позиции около Старомайорского и Урожайного. Под артиллерийский огонь попали 10 населенных пунктов, включая Угледар, Водяное, Благодатное и Сторожевое в Донецкой области. В районе Старомайорского Россия нанесла авиационный удар.

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