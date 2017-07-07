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Siemens обещает не допустить использования оборудования в Крыму

Пятница, 7 июля 2017, 11:19

Немецкая компания Siemens обещает не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters, ссылаясь на заявление компании.

"У нас нет достоверных данных о фактических поставках наших турбин в Крым. Однако мы серьезно относимся к этим слухам и внедрили команду целевой группы для расследования этого вопроса", – идет речь в заявлении Siemens.

"Siemens предприняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования. Например, она не будет осуществлять какие-либо поставки или услуги для установки, ввода в эксплуатацию или гарантии. Мы будем продолжать в полной мере сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами", – заверили в компании.

Как известно, накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкой Siemens в обход санкций ЕС. В российском представительстве Siemens факт поставки опровергли.

В свою очередь компания "Ростех" заявила, что не закупала турбины для ТЭС в Крыму напрямую у немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымсанкцииРосcия
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