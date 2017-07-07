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В ОБСЕ приняли резолюцию с призывом к РФ убираться из Крыма и Донбасса

Пятница, 7 июля 2017, 16:27

Парламентская ассамблея ОБСЕ в пятницу в Минске приняла резолюцию "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что Россия проголосовала против этого решения.

В резолюции ПА выразила "полное уважение" суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Крым и Севастополь.

Кроме того, в документе осуждается временная оккупация Крыма Российской Федерацией и продолжающаяся гибридная агрессия России против Украины на Донбассе.

Также своей резолюцией ПА ОБСЕ "настоятельно призывает" Россию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в Донецкой и Луганской областях, которые совершают террористические акты в Украине.

В резолюции также содержится призыв к Российской Федерации обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований.

Как передает LIGA.net, кроме того, ПА ОБСЕ в своей резолюции осудила многочисленные серьезные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей СММ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, "находящихся под контролем российских гибридных сил", и "настоятельно призывает" РФ принять меры для обеспечения безопасности наблюдательной миссии.

Темы: ОБСЕЕвропаДонбассКрым
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