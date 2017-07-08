Сутки в АТО: 22 обстрела, 4 раненых

За прошедшие сутки российские гибридные войска 22 раза обстреляли позиции ВС Украины. В том числе, семь раз захватчики применяли минометы различных калибров и один раз били из танковых орудий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-террористические бандформирования продолжают пренебрегать договоренностями о деэскалации конфликта на востоке Украины и не оставляют попыток дискредитировать Украинское войско, цинично провоцируя наших защитников на нарушение перемирия", - говорится в сообщении.

Приморское направление. На этой части фронта 7 июля было зафиксировано больше всего вражеских вооруженных провокаций - 14.

В частности, из минометов незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления украинских войск в районе Широкиного, Водяного и Новотроицкого.

Применяя стрелковое оружие, гранатометы, иногда вооружения БМП и зенитные установки, противник нарушал режим прекращения огня также вблизи Лебединского, Гнутового, Павлополя и Красногоровки.

Донецкое направление. Всего на этом направлении за прошедшие сутки зафиксировано 3 вражеских обстрела.

Здесь кремлевские наемники воздерживались от применения оружия почти весь день. Однако около 20.00 часов бандиты не удержались и обстреляли позиции ВСУ в южном пригороде Авдеевки из 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Несколько позже оккупанты из танков, минометов калибра 120 мм и легкого пехотного вооружения в течение часа вели огонь по защитникам поселка Пески. И уже к концу суток противник совершил еще один обстрел опорного пункта сил АТО в районе Авдеевки из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Луганское направление. На данном участке линии боевого соприкосновения захватчики открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины 5 раз.

Трижды в течении минувших суток под огонь противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали украинские воины, которые держат оборону в районе н.п. Донец. Также из стрелкового оружия боевики обстреливали позиции сил АТО вблизи Станицы Луганской и Крымского.

В результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения. Еще двое военнослужащих ВС Украины получили боевые травмы.