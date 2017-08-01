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Суд в аннексирована Крыму закончил следствие по Чийгозу, скоро дебаты

Вторник, 1 августа 2017, 12:58

Судебное расследование по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, которого судят в аннексированном Крыму завершено.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Николай Полозов.

"Судебное следствие по делу Ахтема Чийгоза завершено. Прения назначены на 7 августа, начало в 9:30.", - написал Полозов.

В то же время он опубликовал комментарий по 151 заседанию суда, которое состоялось во вторник.

"Во время судебного заседания защита заявила ходатайство о возвращении обвинителю вального акта прокурору для устранения недостатков, препятствующих вынесению приговора. В этом ходатайстве было отказано", - сказал он.

"Также суд отказался приобщить результаты допроса Рефата Чубарова", - сказал он, добавив, что защита неоднократно просила суд вызвать Чубарова, однако получила отказ.

Полозов отметил, что суд предоставил сторонам 5 дней для подготовки к дебатам.

В комментарии канала "112" адвокат рассказал, что суд в любом случае вынесет обвинительный приговор.

"Несмотря на то, что отсутствуют какие-либо доказательства его вины, приговор будет обвинительный. Главная интрига - сколько ему дадут. Ему грозит от 4 до 10 лет", - сказал он.

Как известно, Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие 26 февраля 2014 в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма.

Тогда сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство", произошли столкновения.

Темы: судКрымРосcиякрымские татары
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