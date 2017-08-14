Хроника 14 августа. Первый путинский "гумконвой" и Лазаренко-образец для регоналов

Найцікавіше: 2012. Як Павло Лазаренко став для можновладців феноменом 2013. Кличко націлився на президентське крісло 2014. Росія відправила на окуповану територію перший "гуманітарний конвой"

2001, вівторок

На прес-конференції у Вашингтоні майор Мельниченко звинуватив президента Кучму, що той знав про загибель Георгія Гонгадзе набагато раніше, ніж про це дізналося суспільство. "Я з упевненістю можу говорити про те, що Леонід Кучма знав, що Георгій Гонгадзе мертвий, через п'ять днів після його зникнення", – заявив Мельниченко.

2002, середа

СПУ, БЮТ та КПУ оголосили про намір провести восени всеукраїнські акції громадської непокори. А "Наша Україна" досі не вирішила, чи приєднається вона до цієї ініціативи. За словами координатора НУ Романа Безсмертного, опозиція досі не домовилася, в якій формі відбуватимуться ці акції.

2003, четвер

Україна пробує тиснути на "Газпром" за допомогою заяв про створення нового консорціуму, вважають експерти. Раніше міністр палива й енергетики України Сергій Єрмілов розповів про створення консорціуму для будівництва додаткових потужностей з транспортування близько 30 мільярдів кубометрів природного газу.

2004, субота

– Спортсменка Яна Клочкова принесла Україні першу золоту медаль на Олімпійських іграх в Афінах – у запливі на дистанцію 400 метрів комплексним плаванням.

– Кандидат у президенти Віктор Ющенко розповів про інцидент на херсонській трасі, коли вантажівка тричі пробувала витіснити його машину з дороги. Ющенко здивувався знанням водія, який відмовився показувати посвідчення охоронцям, пославшись на 63 статтю Конституції.

2005, неділя

Україна хоче вдихнути нове життя у Співдружність Незалежних Держав, заявив глава МЗС Борис Тарасюк. За його словами, Київ запропонує проекти, які зацікавлять всі держави СНД.

2006, понеділок

– Регіоналка Ганна Герман написала про Віктора Януковича книгу, яку збирається видавати за власний рахунок. "Із самого початку я на інтуїтивному рівні відчула, що це могутній характер, що він залишить свій слід в історії, і що цей слід не буде сприйматися однозначно", – сказала вона.

– "Нафтогаз України" домовився з "РосУкрЕнерго" про реструктуризацію боргу в 1 мільярд гривень за поставлений газ. А новим головою правління "Нафтогазу" став колишній перший заступник компанії Володимир Шелудченко.

2007, вівторок

– "Можна вважати кого завгодно будь-чиїми креатурами. Так само можна вважати мене креатурою Пустовойтенка, бо я колись працював у нього помічником. Але це звичайна журналістська помилка – по першій адресі в Києві вважати його чиєюсь людиною. Всі люди є фахівцями". Так Юрій Луценко прокоментував потрапляння у список НУ-НС керівника "Укрнафти" Ігоря Палиці, якого вважають креатурою Ігоря Коломойського. А прізвище Юрія Бута у списку Луценко пояснив тим, що потрібні серйозні правники.

– Партія регіонів візьметься за надання російській мові статусу другої державної, коли за це готові будуть проголосувати 300 депутатів, заявила регіоналка Раїса Богатирьова.

2008, четвер

– Прем'єр Юлія Тимошенко не робить офіційних заяв з приводу російсько-грузинського конфлікту через те, що зовнішньополітичною діяльністю займається президент, заявили у МЗС. А от Секретаріат президента такі заяви робить. Віктор Балога розкритикував "страусячу тактику" високопосадовців – адже, за його словами, події в Грузії небезпечні й для України.

Ламають списи і навколо Чорноморського флоту Росії. Україна вважає, що Росія має узгодити з Генштабом України повернення до Криму кораблів ЧФ РФ, які перебувають у територіальних водах Грузії. Російські військові називають такі вимоги нелегітимними.

– На Пекінських Олімпійських іграх українські фехтувальниці здобули перше золото України у командних змаганнях шаблісток.

2009, п'ятниця

Продовжується публічне протистояння між президентом Віктором Ющенко та Кремлем. Російський президент Дмитро Медведєв заявив про відсутність перспектив відновлення нормальних відносин між Росією та Україною за діючого українського керівництва.

Раніше Медведєв звинуватив команду Ющенка в антиросійському курсі. Ющенко відповів, що за погіршення стосунків між країнами несе відповідальність і Росія.

У Партії регіонів та Компартії підтримали заяву російського президента. За що перший президент Леонід Кравчук назвав їх політичними підстилками.

Висловилася і прем'єр Юлія Тимошенко, яка підкреслила неприпустимість втручання у внутрішні справи України.

2010, субота

Три українські телеканали оголосили попереджувальний ефірний страйк, щоб привернути увагу суспільства до загрози свободі слова та основам демократії в Україні. "За останні місяці ми бачимо систематичні спроби знищення свободи слова, вільних ЗМІ, монополізацію інформаційного простору, які здійснюються представниками нової української влади", – йдеться у спільній заяві "5 каналу", ТВі та ТРК "Чорноморська".

2011, неділя

Противники Юлії Тимошенко використовують в акціях у Києві проти неї дітей-сиріт, розповів нардеп Володимир Ар'єв. За його словами, в інтернати телефонують з управління освіти та погрожують не дати тепла взимку, якщо вихованці інтернатів не вийдуть на акцію.

Організатори акції участь в ній дітей заперечують.

2012, вівторок

– Колишньому в.о. міністра оборони Валерію Іващенку, якого раніше засудили на 5 років за незаконне ухвалення рішення про реалізацію майна Феодосійського судномеханічного заводу, змінили термін покарання на умовний.

За інформацією судді Ольги Юрдиги, Іващенко заявив, що в його діях немає політичної складової. Проте раніше Іващенко говорив про політичний мотив своєї справи.

– "Павло Лазаренко є феноменом, який гідний детального вивчення – якщо не захоплення". УП оприлюднила листи, які українські політики та посадовці відправляли на підтримку екс-прем'єра Павла Лазаренка до американського суду.

– Губернатора Дніпропетровської області Олександра Вілкула обурили бігборди, на яких зображено бабусю з котом із написом: "Взнала, що онук голосував за "регіони", переписала хату на кота".

2013, середа

– Росія зупинила весь український імпорт до своєї країни, заявили у Федерації роботодавців України, головою якої є Дмитро Фірташ. Росіяни включила до списку ризикованих експортерів всі українські підприємства, що постачають продукцію в РФ. В Кабміні наголосили, що вони працюють над цією проблемою.

– Лідер УДАРу Віталій Кличко буде балотуватися на пост президента України в 2015 році. Про це боксер сказав у бесіді з президентом WBC Хосе Сулейманом.

2014, четвер

– Росія направила до Луганська "гуманітарний конвой". За попередніми домовленостями, вантажівки мали прибути до підконтрольного Україні пункту пропуску, де їх могли проінспектувати представники Червоного хреста. Проте Росія ці домовленості порушила. Вантаж рушив на окуповану територію через пункт, що контролюється бойовиками.

– У Криму більше не буде класів в початковій школі з навчанням українською мовою, заявила окупаційна влада Криму. Це пояснюють тим, що нібито "не знайшлося охочих".

– Дев'ять військових загинули та 18 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

У Луганську в результаті артобстрілів загинули 22 мирних жителя. В РНБО доповідають, що сили АТО повністю оточили Луганськ.

Продовжуються артобстріли і в Донецьку: щонайменше 5 його мешканців загинули за останню добу. А в місті Зугрес Донецької снаряд вбив 15 мирних жителів.

– Парламент прийняв закон про реформування ГТС. Газотранспортна система не підлягає приватизації та може бути передана в управління лише за згодою парламенту. Також депутати підтримали урядовий закон про санкції. З нього були виключені пункти про можливість обмеження поштового зв'язку, припинення телетрансляцій та закриття ЗМІ – усе це, на думку експертів, могло привести до впровадження цензури.

2015, п'ятниця

– Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що в серпні 2014 року під Іловайськом загинули 366 українських бійців. Ще 158 зниклі безвісті. Співвідношення сил АТО до загальної кількості незаконних збройних угрупувань та збройних сил РФ під час виходу з оточення складало 1 український військовий проти 18 бойовиків.

А взагалі за час проведення АТО на Донбасі зникли безвісти 846 осіб, повідомили в СБУ.

– Руфер Мустанг оприлюднив відео, як він фарбує зірку на сталінській висотці в Москві в жовто-блакитні кольори. Мустанг сподівається, що це доведе невинуватість чотирьох парашутистів, яких затримали російські слідчі. На відео можна побачити, що окрім Мустанга, на зірці нікого немає.

2016, неділя

Національна агенція з питань запобігання корупції ухвалила рішення про початок своєї повноцінної діяльності. У НАЗК заявили, що з 15 серпня почне працювати система електронного декларування для чиновників, хоча система досі не пройшла атестацію.

Рустем Халілов, для УП