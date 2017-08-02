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СЦКК: Боевики обстреляли Водяное из РСЗО

Среда, 2 августа 2017, 00:23

Боевики "ДНР" обстреляли окрестности поселка Водяное из запрещенных РСЗО и имитировали обстрел Старомихайловки.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК в Facebook.

"1 августа около 8.00 НЗФ ОРДО обстреляли окрестности поселка Водяное вблизи Мариуполя из запрещенных минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня. Пусковую установку этого оружия боевики сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди местных жителей нет.

Кроме того, в 8.15 боевики устроили подрывы инженерных боеприпасов вблизи Старомихайловки, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ.

"31 июля Украинская сторона СЦКК предостерегала, что именно в эти дни, накануне очередного заседания ТКГ в Минске НЗФ ОРДЛО прибегнут к подобным провокациям с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в СЦКК.

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Темы: АТОДонбасс
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