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Белый дом признал: Трамп помог сыну сделать заявление по России

Среда, 2 августа 2017, 09:27

Президент США Дональд Трамп действительно помогал своему сыну Дональду Трампу-младшему сделать заявление о встрече с россиянами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 1 августа, передает DW.

Она уточнила, что Трамп, "конечно, не диктовал" заявление, однако "вмешался, предложил помощь, как сделал бы любой отец".

"Выпущенное заявление было правдивым, и в заявлении не было неточностей", – добавила Сандерс.

Ранее американское издание The Washington Post написало, что президент США надиктовал текст заявления своего сына о встрече с российской адвокатом Натальей Весельницкой.

11 июля Дональд Трамп-младший опубликовал ряд электронных писем, в которых он обсуждал встречу с адвокатом. От Весельницкой Трамп-младший надеялся получить информацию, которая могла бы скомпрометировать на выборах 2016 главную оппонентку Трампа, тогдашнюю кандидатку от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Согласно заявления Трампа-младшего, на самом деле темой разговора было усыновление российских детей. Газета "The Washington Post" отметила, что эта тема вообще не фигурировала в предвыборной кампании.

Темы: СШАТрампРосcия
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