Хроника 28 августа. В Иловайске ждут подкрепления, а в Одесской области цыганские погромы

Найцікавіше: 2004. МВС: "Терористи з Троєщини" зізнались у теракту 2014. Від Міноборони вимагають підкріплення для бійців у Іловайську 2016. На Одещині ромів вигнали із села

2001, вівторок

УП публікує цікавий епізод з "плівок Мельниченка" від жовтня 1999 року, в якому президент Леонід Кучма, голова правління НАК "Нафтогаз України" Ігор Бакай та нардеп Олександр Волков обговорюють фінансові відносини. Епізод ярко характеризує, як президентська команда готувалася до виборів голови держави.

2002, середа

Найвища зарплата в Україні у працівників сфери фінансової діяльності (1046 грн при середній зарплаті 398 грн, або $75). А найменше отримують у сільському господарстві – 216,7 грн. Серед регіонів по рівню зарплат на першому місці Київ, на другому – Донецька область, а на останньому – Тернопільська.

2003, четвер

Україна зобов'язується виконати всі вимоги ЄС в області податкової, екологічної і міграційної політики, щоб в 2008 отримати статус асоційованого членства в Євросоюзі. Про це йдеться у плані дій "Україна – ЄС". Одна з вимог стосується і введення візового режиму з Росією.

2004, субота

В МВС заявили про зізнання так званих "терористів з Троєщини". За словами голови київської міліції Олександра Міленіна, підозрювані у скоєнні вибухів на речовому ринку "Троєщина", назвали своєю метою повалення існуючого політичного режиму.

Двоє підозрюваних, заявив Міленін, мають посвідчення Української народної партії, що входить у блок Ющенка. Проте в УНП це спростували.

20 серпня на ринку "Троєщина" у Києві пролунало два вибухи, внаслідок чого постраждало 14 осіб. Одна жінка померла від травм.

2006, понеділок

"Нам (і, сподіваюсь, глядачам також) на сьогодні очевидно, що "1+1" є об'єктивним і незалежним. Чи він буде таким у разі зміни власника, я не гарантую". Співвласник "Студії "1+1" Олександр Роднянський коментує рішення Печерського райсуду Києва про те, що 70% Студії належать Ігорю Коломойському.

2007, вівторок

ДТЕК Ріната Ахметова сконцентрувала 39,7% акцій "Дніпроенерго", який є найбільшим українським виробником електроенергетики, пише Комерсант-Україна. В обмін на акції підконтрольні ДТЕК підприємства погасять мільярдний борг "Дніпроенерго" та мають інвестувати ще мільярд гривень у модернізацію виробничих потужностей.

2008, четвер

– Два офіцери СБУ Олександр Войтенко і Олексій Ніколаєнко йдуть з відомства і звинувачують Секретаріат президента у втручанні в роботу Служби. "Сьогодні СБУ займається не питаннями охорони державного суверенітету й національної безпеки, а виконує особисті вказівки керівництва секретаріату президента, які не мають ніякого відношення до національних інтересів України", - заявив Войтенко. Він звинуватив Банкову у втягуванні СБУ в справу про зрадництво державних інтересів прем'єром Юлією Тимошенко.

В СБУ назвали ці заяви своїх офіцерів провокацією, яку організував Кабмін.

– Північноатлантичний Альянс підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, йдеться у заяві, яку оприлюднили за результатами засідання Комісії Україна-НАТО. А Росія тим часом обіцяє забезпечувати безпеку своїх громадян у Криму.

2009, п’ятниця

– The New York Times пише про побоювання, що відкритий спалах ворожнечі в Криму між прихильниками Росії та України може спричинити збройну конфронтацію або навіть бойові дії на кшталт російсько-грузинської війни.

– У Збройних силах України склалася критична ситуація, зазначає у своєму листі до Кабміну президент Віктор Ющенко. За його словами, фінансування Міноборони не відповідає реальним потребам ЗСУ та не дозволяє підтримувати боєздатність армії.

2010, субота

– "Я схожий на людину, яка чогось боїться?" Президент Віктор Янукович відповідає на питання, чи не боїться він, що наближення України до Росії може поглибити розкол у суспільстві.

– Реновація по-українськи. Віце-прем'єр Борис Колесніков заявив, що у влади вистачить політичної волі, щоб зайнятися зносом панельних будинків старше 50 років.

2012, вівторок

– Конституційний суд визнав конституційним обмеження депутатської недоторканності, а також збереження звання президента, навіть якщо відбувся імпічмент.

– Скасування Нацрадою з питань телебачення норми про обов'язкове 75%-е мовлення українською та 25%-е - мовами регіональних меншин приведе до русифікації українського телебачення і негативно позначиться на ринку праці. В цьому впевнена директор київського Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. Тепер телеканали будуть мінімально зацікавлені вкладати кошти в переклад та дублювання російського телепродукту.

2013, середа

Скандал в інформаційній агенції УНІАН. Співробітників які раніше виступали проти цензури керівництва, "переміщають" до іншого відділу. Журналісти заявили про переслідування з боку адміністрації за критику і громадянську позицію.

2014, четвер

– РНБО вирішило відновити з осені призов на строкову службу до ЗСУ. Останній раз повістки розсилали восени 2013. Проте у зв’язку із загостренням ситуації на Сході, спікер Олександр Турчинов підписав указ про поновлення призову.

– Те, що російські війська вдерлися на схід України вже ні для кого не є таємницею. НАТО оприлюднило супутникові знімки російської військової техніки, яка перетинає український кордон. Джерело в Альянсі розповідає про чисельність російських військових на Сході – понад тисячу осіб. В Росії голова Союзу Комітетів солдатських матерів розповідає, що на Донбас вже відправили близько 15 тисяч російських солдатів. А у так званій "ДНР" заявляють, що російські військові перебувають там у відпустках.

– Українські військові відступили з Новоазовська під тиском двох колон важкої техніки російської армії. Росіяни заблокували місто.

– Стало відомо, що п’ятий батальйон територіальної оборони "Прикарпаття" майже повним складом – а мова йде про 400 бійців – дезертирував з зони АТО. На військовій техніці з озброєнням члени батальйону відправились додому.

Пізніше заступник генпрокурора Анатолій Матіос назве їх рішення першопричиною подій, які привели до Іловайської трагедії.

– Міністерство оборони пікетують кілька сотень активістів, які вимагають відправити підмогу заблокованим під Іловайськом українським бійцям. В руках людей плакати із закликом до президента Порошенка врятувати героїв.

2015, п’ятниця

– Голова апеляційного суду Києва Антон Чернушенко звинуватив президента Петра Порошенка та його заступника Олексія Філатова в тому, що вони тиснули на нього для отримання необхідних рішень. Наприклад, Чернушенко стверджує, що Філатов переказав позицію президента, що вирок суду першої інстанції по "справі Георгія Гонгадзе" треба залишити як є, а Кучму або інших осіб не викликати, як свідків.

Одкровення Чернушенка викликані тим, що він находиться під підозрою у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень.

– Партія УДАР Віталія Кличка прийняла рішення увійти в Блок Петра Порошенка. Головою партії обрали Кличка – його кандидатуру висунув Юрій Луценко.

А от у "Народному фронті" вирішили не висувати своїх кандидатів на місцевих виборах. Як пояснив це прем’єр Арсеній Яценюк: "щоб не бути зв'язаним у проведенні реформ".

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Вони не проводитимуться на окупованій території в 125-ти населених пунктах Донецької області, 146-ти – Луганської та в Криму.

2016, неділя

– Двоє українських військових загинули та четверо зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Скандал у Міноборони з фотографом Дмитром Муравським, якого звинувачували у постановочних фото, закінчився його звільненням з посади радника міністра. "Ми не маємо права допустити сумнівів серед світової спільноти щодо справжності бойових дій на сході України", - пояснив міністр оборони Степан Полторак.

– У с.Лощинівка на Одещині місцеві жителі влаштували погроми в місці проживання ромів. Натовп з понад трьохсот людей почав громити порожні будинків ромів – їх мешканці встигли покинути село. Жителі висунули вимогу виселити з населеного пункту всіх представників цієї громади. Роми погодилися залишити село.

Заворушення сталися після того, як в селі вбили 8-річну дівчинку. Вбивцею, на думку місцевих, був 20-річний член ромської громади.

Рустем Халілов, для УП