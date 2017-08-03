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Skype снова стал жертвой масштабного сбоя

Четверг, 3 августа 2017, 14:37

Пользователи популярного мессенджера Skype по всему миру опять столкнулись со сбоями в работе сервиса.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

По его информации, сбой затронул десятки стран. "Мы знаем о проблеме, из-за которой пользователи не могут получать и отправлять сообщения в чатах. Инженерная команда уже занимается этим вопросом", – говорится на сайте Skype Heartbeat.

В частности, с проблемами в работе Skype столкнулись пользователи Украины, Румынии, Беларуси, России, Болгарии, Италии, Франции, Испании, Чехии, Германии и других стран.

Многие жалуются на то, что у них не отправляются сообщения либо очень долго идут к получателю.

 
фото downdetector.co.uk

Как сообщалось, подобная ситуация уже возникала в работе мессенджера 19 июня. Тогда Skype не загружался у части пользователей Европы.

Темы: интернетчрезвычайное происшествие
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