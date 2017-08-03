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Соратник Авакова нардеп Котвицкий регулярно нарушает ПДД

Четверг, 3 августа 2017, 20:56

Кортеж соратника и бизнес-партнера семьи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова народного депутата Игоря Котвицкого регулярно нарушает правила дорожного движения.

Это зафиксировали журналисты программы "Схемы".

В течение нескольких дней журналисты фиксировали ряд нарушений во время его передвижения по улицам Киева. "Мерседес", которым пользуется депутат Котвицкий, пересекал двойную сплошную полосу, когда выезжал из одного из бутиков и когда посещал пятизвездочный отель в центре Киева.

Нарушение правил парковки, "Мерседес" народного депутата ожидал Котвицкого возле одного из ресторанов в Киеве.

Также автомобили, которыми пользуется Котвицкий, несколько раз разворачивались через двойную сплошную полосу у мемориала первым жертвам революции Достоинства.

Один из случаев произошел, когда неподалеку стоял автомобиль полиции. На вопрос журналиста, почему они не составили протокол о нарушении, полицейские ответили, что не из этого района, находятся на задании и не видели момента нарушения.

Полицейские, охраняющие депутата Котвицкого, на вопрос журналиста о причине одного из нарушений ответили: "Есть такие нюансы, когда можно отойти от правил дорожного движения, если есть такая необходимость".

В ответ на запрос журналистов народный депутат Котвицкий ответил:

"Для меня, как и для многих политиков, время в пути - это возможность поработать с документами, распланировать свой день, сделать телефонные звонки. Таким образом, в автомобиле я только пассажир, и не отслеживаю что происходит вокруг. Поэтому вопрос, составлялись ли протоколы на это авто лучше задать Национальной полиции, лично я ничего не получал".

В комментариях к сообщению Котвицкого журналист программы поинтересовался, считает ли депутат, что могут существовать исключения, когда можно нарушать правила дорожного движения. Но депутат не ответил.

Темы: Аваковдороги
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