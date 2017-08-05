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Боевики продолжают единичные обстрелы - штаб

Суббота, 5 августа 2017, 18:47

В течение дня субботы боевики продолжают единичные обстрелы украинских позиций, Вооруженные Силы Украины дают адекватный ответ.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

В штабе отметили, что ситуация в зоне АТО не претерпела существенных изменений.

Так, с полуночи, боевики трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Авдеевки.

На Луганском направлении преступники дважды применяли гранатометы в районе Новоалександровки. Также под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в Водяном, что на Мариупольском направлении.

Темы: АТО
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