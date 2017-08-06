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У Пенса опровергают слухи о его желании сменить Трампа

Воскресенье, 6 августа 2017, 22:24

Руководитель штаба вице-президента США отверг спекуляции о том, что Майк Пенс планирует в 2020 году выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

Об этом сообщает ABC news.

Начальник штаба Пенса - Ник Эйерс заявил в своем Twitter, что издание The New York Times опубликовало "полную ложь в полностью фейковой статье".

"Говорят, что я сообщил нескольким донорам, что вице-президент хочет быть готовым на 2020 год. Однако они не могут назвать ни одного донора, который бы слышал от меня такое ... потому что я этого не делал. Бесстыжие фейковые новости", - написал он.

"Заявления о том, что вице-президент готовится к выборам 2020 - смешные фейковые новости, это не более, чем размышления The New York Times", - написал речник Пенса Марк Лоттер.

Напомним, в субботу издание The New York Times опубликовало статью, в которой обсуждалась возможность выдвижения кандидатур некоторых высокопрофессиональных республиканцев на пост президента США в 2020 году вместо президента США Дональда Трампа.

Европейская правда

Темы: США
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