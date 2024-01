У Пенса опровергают слухи о его желании сменить Трампа

Руководитель штаба вице-президента США отверг спекуляции о том, что Майк Пенс планирует в 2020 году выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

Об этом сообщает ABC news.

Начальник штаба Пенса - Ник Эйерс заявил в своем Twitter, что издание The New York Times опубликовало "полную ложь в полностью фейковой статье".

"Говорят, что я сообщил нескольким донорам, что вице-президент хочет быть готовым на 2020 год. Однако они не могут назвать ни одного донора, который бы слышал от меня такое ... потому что я этого не делал. Бесстыжие фейковые новости", - написал он.

.@alexburnsNYT @jmartNYT print total lie in #fakenews article. Said I've "signaled to multiple donors @VP wants to be ready for 2020" (cont)