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У Пенса спростовують чутки про його бажання змінити Трампа

Неділя, 6 серпня 2017, 22:24

Керівник штабу віце-президента США відкинув спекуляції про те, що Майк Пенс планує в 2020 році висунути свою кандидатуру на пост президента США.

Про це повідомляє ABC news.

Начальник штабу Пенса - Нік Ейерс заявив у своєму Twitter, що видання The New York Times опублікувало "цілковиту брехню у повністю фейковій статті".

"Кажуть, що я повідомив кількох донорів, що віце-президент хоче бути готовим на 2020 рік. Проте вони не можуть назвати жодного донора, який би чув від мене таке ... тому що я цього не робив. Безсоромні фейкові новини", - написав він.

"Заяви про те, що віце-президент готується до виборів 2020 року є смішними фейковими новинами, це не більше, ніж роздуми The New York Times", - написав речник Пенса Марк Лоттер.

Нагадаємо, у суботу видання The New York Times опублікувало статтю, в якій обговорювалася можливість висунення кандидатур деяких високопрофесійних республіканців на пост президента США у 2020 році замість президента США Дональда Трампа.

Європейська правда

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Теми: США
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