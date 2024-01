У Пенса спростовують чутки про його бажання змінити Трампа

Керівник штабу віце-президента США відкинув спекуляції про те, що Майк Пенс планує в 2020 році висунути свою кандидатуру на пост президента США.

Про це повідомляє ABC news.

Начальник штабу Пенса - Нік Ейерс заявив у своєму Twitter, що видання The New York Times опублікувало "цілковиту брехню у повністю фейковій статті".

"Кажуть, що я повідомив кількох донорів, що віце-президент хоче бути готовим на 2020 рік. Проте вони не можуть назвати жодного донора, який би чув від мене таке ... тому що я цього не робив. Безсоромні фейкові новини", - написав він.

.@alexburnsNYT @jmartNYT print total lie in #fakenews article. Said I've "signaled to multiple donors @VP wants to be ready for 2020" (cont)