Руководителей больницы при исправительной колонии арестовали за взятку

Начальнику многопрофильной больницы при Райкивский исправительной колонии и его заместителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Должностных лиц разоблачили при получении неправомерной выгоды в размере 5 тыс долларов США. За такую ​​сумму они пообещали осужденному подготовить ходатайство в суд для освобождения его от отбывания наказания по болезни.

Королёвский райсуд Житомира избрал обоим руководителям медицинского учреждения меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога: начальнику больницы - в размере почти 135 тыс грн, его заместителю - почти 70 тыс грн.

Во время досудебного следствия начальнику больницы исправительной колонии и его заместителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах).

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда