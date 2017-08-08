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На отеле Трампа в Нью-Йорке показали Путина с флагом РФ

Вторник, 8 августа 2017, 12:12

На пятизвездочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке в ночь на 8 августа появилась проекция с российским флагом и изображением президента России Владимира Путина.

Об этом пишет "Громадське".

Ответственность за акцию взял на себя американский художник и публицист Робин Белл, ранее уже устраивавший перфомансы с помощью проекций, в том числе на зданиях отелей Трампа.

Видео снято в виде коллажа, на котором поочередно появляются фразы Happy to help, bro ("Рад помочь, брат"), Follow money ("Следуй за деньгами"), а также по-русски "Держись, братан". По замыслу авторов, это якобы слова Путина.

Во время демонстрации проекции на улицу под гимн РФ маршем вышла группа женщин в форме. В руках лидера колонны был большой флаг России.

Издание Business Insider связывает появление проекции с новым этапом в расследовании возможного вмешательства России в американские президентские выборы.

Как сообщалось, спецпрокурор США сформировал большое жюри для расследования вмешательства РФ в выборы.

Ранее, на слушаниях в Комитете по разведке бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США Джей Джонсон заявил, что заказчиком хакерских атак во время выборов президента в 2016 году был лично Путин.

До этого CNN показал документальный фильм о вмешательстве Путина в выборы в США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАПутинРосcия
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