На отеле Трампа в Нью-Йорке показали Путина с флагом РФ

На пятизвездочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке в ночь на 8 августа появилась проекция с российским флагом и изображением президента России Владимира Путина.

Об этом пишет "Громадське".

Ответственность за акцию взял на себя американский художник и публицист Робин Белл, ранее уже устраивавший перфомансы с помощью проекций, в том числе на зданиях отелей Трампа.

Видео снято в виде коллажа, на котором поочередно появляются фразы Happy to help, bro ("Рад помочь, брат"), Follow money ("Следуй за деньгами"), а также по-русски "Держись, братан". По замыслу авторов, это якобы слова Путина.

Во время демонстрации проекции на улицу под гимн РФ маршем вышла группа женщин в форме. В руках лидера колонны был большой флаг России.

Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI — igorvolsky (@igorvolsky) August 8, 2017

Издание Business Insider связывает появление проекции с новым этапом в расследовании возможного вмешательства России в американские президентские выборы.

Как сообщалось, спецпрокурор США сформировал большое жюри для расследования вмешательства РФ в выборы.

Ранее, на слушаниях в Комитете по разведке бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США Джей Джонсон заявил, что заказчиком хакерских атак во время выборов президента в 2016 году был лично Путин.

До этого CNN показал документальный фильм о вмешательстве Путина в выборы в США.