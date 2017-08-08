Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 400 тысяч украинцев просили убежища в России с 2014 года – ООН

Вторник, 8 августа 2017, 14:17

С января 2014 года 427,2 тысячи украинцев просили о предоставлении убежища в России.

Об этом говорится в информационном бюллетене Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, передают "Українські новини".

Также, с начала 2014 года о предоставлении убежища просили 9,6 тыс. украинцев в Германии, 9,3 тыс. - в Италии, 4,3 тыс. - в Польше, 3,5 тыс. - во Франции и 3,1 тыс. - в Швеции.

Отмечается, что эти данные отражают общее количество заявлений о получении убежища, которые подали украинцы с января 2014 года.

Как известно, по информации Министерства иностранных дел России, с апреля 2014 года 450 тыс. граждан Украины обращались с ходатайством о предоставлении статуса беженца или заявлением о предоставлении временного убежища в России.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: