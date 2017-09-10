РНС Львовщины: аккаунты активистов сломали, акция в Краковце состоится

В соцсетях появилась информация, что Львовская организация партии "Движение новых сил" отменила встречу Михаила Саакашвили на ПП "Краковец", однако акция состоится.

Об этом говорится в заявлении львовского крыла партии в facebook.

"Любая странная информация об отмене встречи Михаила, о том, что он уже в Украине и все подобное от имени людей, которых вы знаете и которым доверяете может означать, что их "сломали", - отмечается в сообщении.

"Встреча состоится как было запланировано! Лагерь на границе в отличной форме! Завтра ожидаем очень много людей со всей страны", - заявила львовская оргнанизация РНС.

Ранее в соцсетях от имени активистов, а также и самой страницы РНС Львовщины, было распространено заявление о якобы отмене акции на ПП "Краковец".

Так, от имени руководителя лагеря у ПП "Краковец" Василия Курия в facebook распространено заявление, в котором он сообщает, что получил от начальника Львовского областного полиции Валерия Середы информацию о движении на границу автомобилей с зарегистрированным оружием.

"Осознавая всю ответственность за людей, которых областная организация партии призвала на мирную акцию и гарантировала им безопасность, Совет партии Львовской областной организации РУХ НОВЫХ СИЛ приняла решение отказаться от участия в акции 10 сентября", - говорится в сообщении.

Как известно, 10 сентября Саакашвили планирует въехать из Польши в Украину, где возможно его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента. Политик путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей огородили колючей проволокой, но в ГПСУ заявили, что колючая проволока на КПП появилась не в связи с приездом Саакашвили.

Также в Госпогранслужбе заявили, что 10 сентября работа журналистов в пункте пропуска "Краковец", куда может прибыть Михеил Саакашвили, будет ограничена, но рядом обустроят место для коммуникации.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители "Руха новых сил", политики и активисты.

В ночь на субботу на въезде в Бровары полиция заблокировала колонну машин "Штаба блокады торговли с оккупантами", которая ехала в "Краковец".

Позже Семен Семенченко, который также был с колонной, заявил, что их снова остановили - теперь уже на Житомирской трассе. Нардеп также сообщил, что за ним и депутатом Павлом Костенко в Киеве следила патрульная полиция.

Кроме того, как сообщалось, на границе находятся автобусы с молодыми людьми спортивной внешности, которые заявили, что приехали, потому что "против Саакашвили".