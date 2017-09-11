Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал с Саакашвили: полиция рассказала подробности драки на границе

Понедельник, 11 сентября 2017, 16:09

Неизвестные 10 сентября устроили столкновение с работниками полиции, охранявшими правопорядок возле пункта пропуска "Шегини", как следствие - 11 полицейских травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции во Львовской области.

Правоохранители рассказали, что 10 сентября к ним поступило сообщение о незаконном пересечении госграницы в районе пункта пропуска "Шегини". Позже группа граждан устроила там драку с работниками полиции, в результате чего пострадали пять патрульных и шесть бойцов полиции особого назначения.

"Правоохранители получили разной степени телесные повреждения. У одного из них диагностирован перелом плечевой кости", - отметили в полиции.

По факту этих событий открыты два уголовных производства - по ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Мы сделали все от нас зависящее, чтобы ни один участник акции, а также граждане, которые намеревались законно пересечь границу, не пострадали. Однако организаторы акции не смогли соблюсти задекларированные намерения акции. Поэтому во время этих событий пострадали 11 полицейских", - цитируются в сообщении слова начальника полиции Львовской области Валерия Середы.

По его словам, сейчас ведутся следственные действия - обзор места происшествия, опрос свидетелей, установление всех участников и обстоятельств, проводятся экспертизы.

"Полиция документирует эти преступления, чтобы виновные понесли предусмотренную законодательством ответственность", - подчеркнул Середа.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Позже появилась информация, что полиция открыла по данным событиями еще одно дело.

Украинская правда

Темы: Саакашвилискандалграницаполициякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: