Ляшко: Мы требуем наказать ответственных за прорыв на границе

"Радикальная партия" требует от правоохранителей установить и привлечь к ответственности тех, кто вместе с экс-губернатором Одесщины Михеилом Саакашвили незаконно пересекли границу 10 сентября.

Об этом сообщил журналистам лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в понедельник.

"Мы требуем от правоохранительных органов - от СБУ, МВД, ГПУ - расследовать, установить личности тех, кто нарушал закон, тех, кто прорывал границу, и привлечь их к ответственности", - заявил Ляшко.

"Никакие действия, никакие причины, никакие политические заявления или политическая борьба не могут быть оправданиями для захвата границы, для прорыва границы, для нападения на пограничные заставы", - добавил он.

По словам Ляшко, то, что в воскресенье происходило в пункте пропуска "Шегини", ничем не отличается от того, "что в 2014 году российские сепаратисты делали на восточной границе".

"Ответственность за хаос, за прорыва границы несут не только политиканы и политические авантюристы. Ответственность лежит и на президенте Порошенко. Это именно его политика привела к хаосу в стране, к бардаку, к отсутствию действия закона", - считает Ляшко.

При этом Ляшко считает, что в воскресенье Порошенко должен был выступить с осуждением действий Саакашвили и его сторонников и поддержкой пограничников.

"Так должен был сделать настоящий президент и настоящий лидер. К сожалению, мы видим, что в стране мы имеем президента, но не имеем лидера", - добавил он.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

Позже появилась информация, что полиция открыла по данным событиями еще одно дело.

По предварительным оценкам пограничников, 10 сентября украинскую государственную границу в пункте пропуска "Шегини" пересекли около 60 человек.

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Украинская правда