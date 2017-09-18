Ситуация с миротворцами на Донбассе будет зависеть от позиции Украины и США – РФ

Ситуация вокруг идеи о направлении миротворческой миссии в Донбасс будет зависеть от конструктивности позиции Киева и Вашингтона.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы рассмотрения в ООН предложения о размещении миротворцев в Донбассе, сообщает ТАСС.

"Конечно, сейчас все будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут и Киев, и Соединенные Штаты Америки", - сказал Песков.

При этом он призвал "не размывать сути российского предложения", где речь идет о миссии ООН, которая должна обеспечить безопасность работающих в зоне конфликта сотрудников ОБСЕ.

Песков также добавил, что график президента РФ Владимира Путина не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН.

"Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи, и он это делает не каждый год. Поэтому здесь нет ничего необычного", - цитирует пресс-секретаря Путина "Интерфакс-Украина".



Песков напомнил, что российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН следует привлечь только на линии соприкосновения на Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО.

В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.

11 сентября после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил о готовности учесть в инициативе о миротворцах ООН в Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах.

14 сентября пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что США выступают за размещение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, в частности на российско-украинской границе, и предоставлении им широкого мандата.

16 сентября спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер назвал три критерия, по которым США будет считать миротворческую миссию "настоящей" и достойной поддержки.

В частности, по его словам, миротворцы должны контролировать украинскую сторону российско-украинской границы.

Украинская сторона тоже неоднократно высказывала такую позицию.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не видит логики в предложении Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

Больше о возможности введения миротворцев ООН на Донбасс читайте в материале "Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе".