Ситуація з миротворцями на Донбасі залежатиме від позиції України і США – РФ

Ситуація навколо ідеї про направлення миротворчої місії на Донбас буде залежати від конструктивності позиції Києва і Вашингтона.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи розгляду в ООН пропозиції про розміщення миротворців на Донбасі, повідомляє ТАСС.

"Звичайно, зараз все залежатиме від того, наскільки конструктивну позицію займуть і Київ, і Сполучені Штати Америки", - сказав Пєсков.

При цьому він закликав "не розмивати суті російського пропозиції", де мова йде про місію ООН, яка повинна забезпечити безпеку співробітників ОБСЄ, які працюють у зоні конфлікту.

Пєсков також додав, що графік президента РФ Володимира Путіна не дозволив йому взяти участь в сесії Генасамблеї ООН.

"Дійсно, в цьому році графік президента не дозволив йому взяти участь в сесії Генасамблеї, і він це робить не щороку. Тому тут немає нічого незвичайного", - цитує прес-секретаря Путіна "Інтерфакс-Україна".

Пєсков нагадав, що російську делегацію очолює міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Як відомо, офіційний Кремль дотримувався позиції, що миротворців ООН варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.

У Києві такий варіант назвали шизофренічним.

11 вересня після телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їхнє право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

14 вересня речник Державного департаменту США Гезер Науерт заявила, що США виступають за розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, зокрема на українсько-російському кордоні, та надання їм широкого мандата.

16 вересня спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки. Зокрема, за його словами, миротворці мають контролювати український бік російсько-українського кордону.

Українська сторона також неодноразово озвучувала цю вимогу.

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що не бачить логіки в пропозиції Держдепу США розмістити миротворців ООН на кордоні Росії і України.

Більше про перспективи введення миротворців ООН на Донбас читайте в матеріалі "Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі".