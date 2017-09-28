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Полторак напомнил, кого и как наказали за предыдущие взрывы на военных складах

Четверг, 28 сентября 2017, 01:02

На военном кабинете СНБО министр обороны напомнил, кого наказали за предыдущие взрывы на военных складах.

Соответствующее видео опубликовал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Во время событий, которые произошли в Сватово, я хотел бы напомнить, что был уволен заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Хыжий (Владимир - ред.), Были привлечены к ответственности и объявлено служебное несоответствие шести генералам и 46 офицерам", - сообщил Степан Полторак.

"По итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены около 80 человек. Различные меры наказания, начиная от увольнения и заканчивая снятием с должности, разжалованием и понижением должностей", - добавил он.

Касательно событий, которые произошли в районе Мариуполя, в конце недели Полтрак доложит президенту Украины результаты расследования и подготовит предложения по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

Как сообщалось, по результатам заседания военного кабинета, созванного в среду вечером, президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в пожаре и взрывах на складах боеприпасов в районе Калиновки.

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Темы: СНБОВооруженные силывзрывПолторак
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