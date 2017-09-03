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Сутки в АТО: 26 обстрелов, к вечеру боевики активизировались

Воскресенье, 3 сентября 2017, 06:43
Сутки в АТО: 26 обстрелов, к вечеру боевики активизировались

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 26 раз открывали огонь, в основном из стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"После 18 часов боевики активизировали огневые провокации с использованием стрелкового оружия как на Донецком, так и на Приморском направлениях", - говорится в сообщении.

В районе Авдеевской промзоны сепаратисты 4 раза обстреливали украинские  опорные пункты из стрелкового оружия и гранатомета. Также вечером и ночью под огнем боевиков дважды оказывались укрепления ВСУ на подступах к Зайцево и Каменке. Трижды были обстреляны позиции АТО вблизи Майорска.

На Приморском направлении террористы 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты возле Водяного. Кроме того, стрелковое оружие боевики применили в окрестностях Талаковки и Гнутово. В районе Широкино дважды бил крупнокалиберный пулемет.

На Луганском направлении было относительно спокойно. Однако около 20:00 вблизи Новозвановки бандиты применили гранатомет.

Темы: АТО
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