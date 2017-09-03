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Заместитель Кличко говорит, что сам уволился, а поддельный диплом не комментирует

Воскресенье, 3 сентября 2017, 17:31

Уволенный руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов, заявляет, что сам ушел с должности и за свои поступки готов нести наказание. 

Об этом Бондаренко написал в Facebook.

"22 августа, ровно через года с момента назначения, я уволился с собственным желанием. Уже более двух месяцев я не мог выполнять свои обязанности. Просто сидеть и получать деньги налогоплательщиков не буду! Поэтому это решение четкое и продуманное", - написал Бондаренко.

Он заявил, что не боится ни обвинений, ни скандалов.

"За все, что ты делаешь в жизни - должен нести ответственность. И за хорошие поступки, и за плохие. И стоит делать то, что должен делать, не боясь последствий. Какими бы они ни были. Считаю, что последние три года своей жизни я провел не зря", - написал экс-чиновник.

В то же время он никак не прокомментировал заявления и уголовное производство относительно его поддельного диплома о высшем образовании.

"Пока идет уголовное производство - никаких заявлений не будет. Я попросил меня отстранить, чтобы ни у кого не было мысли о возможном влиянии на следствие", - написал Бондаренко.

Он убежден, что следствие или суд поставят точку в этом деле.

Как известно, 11 мая журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Следственный отдел ГУ Нацполиции в Киеве начал уголовное производство по ч. 4 статьи 358 (подделка документов).

Позже стало известно, что Бондаренко брал подряд 3 отпуска в мае.

В комментарии "Украинской правде. Киев" Бондаренко опроверг, что имеет поддельный диплом, и объяснил, что 3 отпуска брал по объективным причинам.

Он также сказал, что через несколько дней выйдет с официальным заявлением о поддельном дипломе, однако не сделал этого.

31 августа прокуратура объявила Бондаренко подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.

31 августа стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов.

Украинская правда. Киев

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Темы: Киев
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