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"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона

Валентина РоманенкоПятница, 7 июля 2023, 17:05
Тому, кто в кабине, ср*ка будет: в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона

В Киеве руководителей коммунального предприятия и подрядчика уличили в хищении бюджетных средств на ремонте лифтов.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Руководителей КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" и подрядной фирмы разоблачили в организации преступной схемы, направленной на растрату бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию лифтов в жилых домах Киева.

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По материалам следствия, должностные лица коммунального предприятия, действуя в интересах субъектов хозяйствования, заключали с ними договоры подряда на проведение работ по реконструкции лифтов.

Подрядчики, сговорившись, через подконтрольные фирмы осуществляли закупку лифтов и комплектующих, после чего поставляли их коммунальному предприятию по цене, значительно выше рыночной. В отдельных случаях завышение стоимости приобретенных лифтов составляло более чем на 400 тысяч гривен за одну единицу.

Установленные в настоящее время убытки составляют более 1,3 млн гривен.

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Кроме того, в рамках досудебного расследования правоохранители зафиксировали личные разговоры между работниками подрядных организаций, которые свидетельствуют: исполнители работ по ремонту лифтов знали, что устанавливают некачественное лифтовое оборудование и были осведомлены, что это может привести к человеческим жертвам.

20 июня на основании постановлений суда по месту работы и проживания лиц, причастных к противоправной схеме, было проведено более 20 обысков.

По результатам расследования директору КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" и руководителю одной из подрядных организаций сообщено о подозрении в растрате. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сейчас продолжается проверка других сделок, заключенных указанными субъектами хозяйственной деятельности с целью растраты бюджетных средств.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: Киевпрокуратура
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