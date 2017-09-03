Климкин осудил ядерное испытание КНДР: надо остановить это безумие

Глава МИД Украины Павел Климкин присоединился к осуждению мировым сообществом последнего ядерного испытания КНДР.

"Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", - написал Климкин в своем Twitter.

Strongly condemn nuclear test by #NorthKorea.To stop this insanity is utterly important4#Ukraine which gave up 3rd largest nuclear stockpile — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 3, 2017

В ответ на ядерное испытание Пхеньяна Дональд Трамп заявил, что Северная Корея продолжает оставаться угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не работают.

К более жестким санкциям против КНДР из-за последнего ядерное испытания призвали президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель.

В ЕС считают, что Совет Безопасности ООН должен занять твердую позицию в отношении КНДР.

Южная Корея пообещала добиться новых и самых мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

Напомним, в воскресенье Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Европейская правда