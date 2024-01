Климкин осудил ядерное испытание КНДР: надо остановить это безумие

Глава МИД Украины Павел Климкин присоединился к осуждению мировым сообществом последнего ядерного испытания КНДР.

"Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", - написал Климкин в своем Twitter.

Strongly condemn nuclear test by #NorthKorea.To stop this insanity is utterly important4#Ukraine which gave up 3rd largest nuclear stockpile