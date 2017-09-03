Климкин осудил ядерное испытание КНДР: надо остановить это безумие
Глава МИД Украины Павел Климкин присоединился к осуждению мировым сообществом последнего ядерного испытания КНДР.
"Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", - написал Климкин в своем Twitter.
Strongly condemn nuclear test by #NorthKorea.To stop this insanity is utterly important4#Ukraine which gave up 3rd largest nuclear stockpile— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 3, 2017
В ответ на ядерное испытание Пхеньяна Дональд Трамп заявил, что Северная Корея продолжает оставаться угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не работают.
К более жестким санкциям против КНДР из-за последнего ядерное испытания призвали президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель.
В ЕС считают, что Совет Безопасности ООН должен занять твердую позицию в отношении КНДР.
Южная Корея пообещала добиться новых и самых мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.
Напомним, в воскресенье Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.
Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.