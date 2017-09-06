Путин: Трамп не моя невеста, а я не его жених

Президент России Владимир Путин считает, что решение закрыть российские дипломатические учереждения в США было необдуманным.

Об этом он заявил выступая на пресс-конференции во время саммита в Китае, пишет AP.

Путин отверг как "наивный" вопрос о том, был ли он разочарован в Трампе.

Как передали российские информационные агентства Путин сказал, что Трамп "не моя невеста, а я не его жених".

На вопрос о том, как Россия восприняла бы, если бы Трамп подвергся импичменту, Путин сказал, что было бы "совершенно неправильно" для России обсуждать внутреннюю политику США.

Российские официальные лица приветствовали Трампа, когда он был избран в прошлом году, и Путин хвалил его как человека, который хотел улучшить отношения с Россией. Однако дальнейшие санкции США в отношении России и решение США закрыть российские дипломатические учереждения оставляют отношения стран напряженными.

Путин сказал, что США имеют право закрывать консульства, но "это было сделано оскорбительным способом".

"Трудно вести диалог с людьми, которые смешивают Австрию с Австралией", - продолжил он, явно ссылаясь на десятилетнюю оплошность Джорджа Буша, который во время визита в Сидней 2007 года гворил об австрийских войсках, когда имел в виду австралийские войска.

"Американская нация, Америка - действительно великая страна и великий народ, если они могут терпеть такое большое количество людей с таким низким уровнем политической культуры", - сказал Путин.

По его словам, Россия оставляет за собой право ответить на действия властей США сокращением персонала американской дипмиссии в России еще на 155 человек для достижения полного паритета – но в ближайшее время не примет такого решения.