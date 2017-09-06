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ФБР пыталось договориться с Дуровым о доступе к Telegram

Среда, 6 сентября 2017, 01:49

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал подробности давления на него и его подчиненных со стороны сотрудников ФБР.

Об этом идет речь в статье Яши Левина опубликованной 5 сентября изданием The Baffler, передает Meduza.

Как следует из публикации, сотрудники ФБР с 2014 регулярно опрашивали его в аэропортах при пересечении границы США; вначале вопросы касались сайта "ВКонтакте" и его взаимоотношений с правительством РФ, а затем и Telegram.

В ходе этих бесед Дуров, по собственным словам, сообщал только то, о чем уже писали СМИ.

В мае 2016 года, когда Дуров с некоторыми разработчиками Telegram приехал в Сан-Франциско на конференцию Google I/O, два агента ФБР утром пришли в его жилье, снятое на сервисе Airbnb. 

"Как они узнали адрес? Может, отследили мою сим-карту? Ехали за мной из аэропорта? Узнали из Uber? Не знаю", — цитирует Левин Дурова.

Агенты заявили, что хотят создать неофициальный "черный ход" к Telegram, чтобы получать информацию о пользователях в случае терактов; они заявили, что уважают взгляды Дурова на конфиденциальность, однако охранять общество от террористической угрозы — их обязанность.

Они также предъявили ему судебный ордер, который он пообещал дать на изучение юристам.

Дуров отметил, что агенты ФБР показались ему более квалифицированными и подготовленными, чем сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, с которыми ему доводилось общаться.

Во время того же визита агенты встретились с одним из разработчиков Telegram и предложили ему в качестве "консультанта ФБР" за деньги передавать им информацию об устройстве мессенджера; по словам Дурова, речь шла о десятках тысяч долларов. Когда он отказался, они встретились с ним еще раз и предупредили, чтобы он не рассказывал Дурову об их разговоре. 

Дуров заявил, что сперва не хотел обнародовать эту историю, чтобы не выглядеть "претенциозным и мелодраматичным", однако все-таки решил рассказать ее, чтобы показать, насколько настойчивы американские спецслужбы.

Павел Дуров — основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram. Он уехал из России в 2014 году.

Дуров утверждает, что никогда не шел на сотрудничество с властями какой-либо страны, и не передавал никаких данных о пользователях мессенджера и их переписке. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: интернеттехнологииСША
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