Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Боевики 32 раза открывали огонь, тишина лишь на Луганщине

Среда, 6 сентября 2017, 07:34

В конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования, применяя стрелковое оружие, продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Всего российско-оккупационные группировки 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как неприцельные.

Так, с 18 часов и до полуночи боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды - у Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям ВСУ на подступах к Старогнатовке.

Также факты открытия огня из стрелкового оружия зафиксированы у Гнутового и Широкиного.

На Донецком направлении беспокойнее всего в конце суток было в районе Зайцевого. Здесь за вечер и ночь боевики 5 раз обстреливали опорные пункты ВСУ из стрелкового оружия. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: