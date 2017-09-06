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В деле об изменении Конституции допрашивали и Лавриновича, и членов Минюста

Среда, 6 сентября 2017, 13:03

Сотрудников Министерства юстиции допрашивали в ходе расследования дела о захвате власти с помощью незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире "112 Украина".

"Нам давно известно об этом уголовном деле. В его рамках были допрошены работники Министерства юстиции. Мы пытались поднять все документы того периода, чтобы помочь следствию. Даже я была на допросе в прокуратуре – пытались объяснить, как эта процедура происходит в министерстве...", – отметила она.

"С 2014 года проводился сбор доказательств. И господина Лавриновича допрашивали на отдельном этапе", – сказала Севостьянова.

Сама Севостьянова была на допросе один раз.

"Мы в тот период не работали и нам неизвестно, что на самом деле происходило тогда в министерстве, но мы разъяснили саму процедуру того, как это происходит, как заходят документы в Минюст, какова их процедура", – сказала она.

По словам чиновницы, "следствие обращало внимание на то, что когда министром юстиции был господин Лавринович, за один день вышел специальный выпуск вестника, в котором за ночь опубликовали новый текст Конституции – и задавался вопрос, бывает ли так на практике сейчас...".

При этом Севостьянова уточнила, что вопрос не в том, что это произошло быстро, а в том, что это вообще произошло.

"Решение было принято Конституционным Судом, а после этого уже текст был приведен с Конституцией в соответствие", – уточнила она.

"Мы посмотрим, достаточно ли собрано доказательств прокуратурой, но действительно такой факт происходил: были изменены Конституцию. Суд будет давать оценку всем доказательствам", – добавила действующая заместитель министерства юстиции.

Она считает, что Виктор Янукович попытался вернуть себе полномочия Леонида Кучмы, – и "перспективы в этом деле есть".

Ранее Генеральная прокуратура заявила, что сообщила о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти с помощью незаконного возвращения в 2010 году Конституции образца 1996 года.

Александр Лавринович заявил, что лишь выполнял свои обязанности министра, а действующие власти просто ищут "какой-то криминал на Януковича".

"Изменения в Конституцию принимаются и принимаются в ВР, процедура их принятия описана. Министерство юстиции публикует все решения Конституционного Суда – это обязанность", – сказал он.

Лавринович также отметил: "Конституционный Суд ничего не возвращал, он признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в 2004 году".

Как известно, 30 сентября 2010 года Конституционный Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Тем самым суд под председательством Анатолия Головина вернул в действие Конституцию 1996 года.

В итоге Виктор Янукович получил более широкие полномочия, чем имел Виктор Ющенко, – такие, какие были еще у Леонида Кучмы. А полномочия Верховной Рады сузились.

Полный текст решения КС об отмене политреформы 2004 года

22 февраля 2014 года, сразу после бегства Виктора Януковича, Верховная Рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения от 2004 года. Кроме того, 2 июня 2016 года парламент забрал у президента право создавать суды.

Алена Рощенко, УП

Темы: КонституцияКСМинюстЛавриновичГенпрокуратура
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