В Украине создадут реестр осужденных и арестованных

Кабинет министров одобрил создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 сентября, сообщают "Украинские новости".

Держателем реестра определили Министерство юстиции.

Ему поручили обеспечить разработку и сопровождение программного обеспечения реестра, утвердить порядок формирования и ведения реестра, а также обеспечить внесение в него актуальных и архивных данных с 2010 года.

Как сообщает ZN.UA, предполагается, что стоимость создания реестра составит 20 миллионов гривен. Из них 7 миллионов гривен потратят на серверное и сетевое оборудование, 12,5 миллиона гривен – на программное обеспечение "Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу" и 500 тысяч гривен – на комплексную систему защиты информации.

Планируется, что расходы на создание реестра будут финансироваться из средств ГП "Национальные информационные системы".